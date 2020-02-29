Севастополец задержан за кражу у соседа строительных инструментов

28-летний житель Севастополя обратился в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району с заявлением, что из его дачного дома исчез строительный и хозяйственный инвентарь.

Оперуполномоченным уголовного розыска удалось выяснить, что к краже причастен сосед – 41-летний севастополец.

Он заметил, что дачный дом находится без присмотра и в нём никто долгое время не появляется. Ночью, повредив окно, подозреваемый незаметно проник в жилище и похитил оттуда имущество, предназначенное для строительных и хозяйственных работ, а затем скрылся, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Уже в полиции мужчина признался в содеянном и рассказал, что часть похищенного он продал. Остальную часть украденных вещей сотрудники ОМВД по Балаклавскому району изъяли как вещдоки.

На 41-летнего севастопольца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта 123ru.net

Источник: Вести.Севастополь