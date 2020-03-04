Севастополец задержан за незаконное завладение машиной знакомого

4 марта 2020     19
Севастополец задержан за незаконное завладение машиной знакомого

В ОМВД по Гагаринскому району обратился 50-летний мужчина с заявлением о пропаже автомобиля Лада Гранта.

Полицейские установили, что машину похитил 30-летний бывший бизнес-партнёр потерпевшего. Из-за финансовых разногласий между мужчинами возник затяжной конфликт. Ночью злоумышленник угнал автомобиль обидчика и намеренно ездил на нём с нарушениями ПДД в местах размещения камер. В итоге он бросил машину в гаражном кооперативе в отдалённом районе города, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» с максимальной санкцией – пять лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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