Севастополец задолжал по алиментам 750 тысяч рублей

Севастополец не платил алименты двум дочерям с 2012 года и накопил задолженность в размере более 750 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры города в среду.

Судебные приставы-исполнители уже привлекали мужчину к административной ответственности за отказ содержать своих детей 2005 и 2007 годов рождения, однако мужчина не изменил отношения к своим обязанностям.

В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Источник: Вести Севастополя