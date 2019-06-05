Севастополец задолжал по алиментам 750 тысяч рублей

5 июня 2019     10
Севастополец задолжал по алиментам 750 тысяч рублей

Севастополец не платил алименты двум дочерям с 2012 года и накопил задолженность в размере более 750 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры города в среду.

Судебные приставы-исполнители уже привлекали мужчину к административной ответственности за отказ содержать своих детей 2005 и 2007 годов рождения, однако мужчина не изменил отношения к своим обязанностям.

В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Источник: Вести Севастополя

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