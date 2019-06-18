Севастополец, который сжег родного брата, признан невминяемым

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, который поджег брата, сообщила пресс-служба Следственного Управления СК РФ по городу.
Мужчина пришёл в квартиру к брату с предложением сделать в ней ремонт и жить совместно, так как жильё принадлежало им обоим. Брат, живущий в квартире, категорически отказал, и между мужчинами началась ссора. Затем он облил себя и родственника бензином. Злоумышленник был госпитализирован с ожогами, а его родственник погиб.
«С учетом обстоятельств совершенного преступления обвиняемому была назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством и является невменяемым», – говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд ля применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.
Источник: Вести.Севастополь
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