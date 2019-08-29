Севастополец Леонид Рубель завоевал медаль на чемпионате России по дзюдо

29 августа 2019     21
Севастополец Леонид Рубель завоевал медаль на чемпионате России по дзюдо

Севастопольский дзюдоист, мастер спорта Леонид Рубель выиграл серебро на чемпионате России по дзюдо среди ветеранов. Спортсмен стал вторым в весовой категории до 90 кг среди спортсменов в возрасте 55-59 лет.

Состязания прошли в Ульяновске. В них участвовали 285 дзюдоистов в возрасте 30-65 лет из разных регионов России, в том числе Центрального, Южного, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и ДНР.  Среди участников было много именитых спортсменов: победители и призеры континентальных и мировых состязаний, два заслуженных мастера спорта и восемь мастеров спорта международного класса.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта crimeansport.ru

Источник: Вести.Севастополь

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