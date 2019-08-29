Севастополец Леонид Рубель завоевал медаль на чемпионате России по дзюдо

Севастопольский дзюдоист, мастер спорта Леонид Рубель выиграл серебро на чемпионате России по дзюдо среди ветеранов. Спортсмен стал вторым в весовой категории до 90 кг среди спортсменов в возрасте 55-59 лет.

Состязания прошли в Ульяновске. В них участвовали 285 дзюдоистов в возрасте 30-65 лет из разных регионов России, в том числе Центрального, Южного, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и ДНР. Среди участников было много именитых спортсменов: победители и призеры континентальных и мировых состязаний, два заслуженных мастера спорта и восемь мастеров спорта международного класса.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта crimeansport.ru

Источник: Вести.Севастополь