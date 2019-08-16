Севастополец может сеть на три года за избиение гражданской жены

В Севастополе перед судом предстанет 45-летний местный житель, который обвиняется в систематических побоях гражданской жены, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в пятницу.

Мужчина живет в селе Терновка в квартире с 34-летней гражданской женой.

«Между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого злоумышленник, пребывая в нетрезвом состоянии, в течение суток избивал сожительницу, причиняя ей физические и психические страдания», – говорится в сообщении.

Как рассказала жена обвиняемого, супруги состоят в гражданском браке длительное время, вместе воспитывают пятерых детей. Муж не работает, часто приходил домой пьяный и избивал ее.

За истязание жены севастопольцу грозит до 3 лет тюрьмы.



Источник: Вести.Севастополь