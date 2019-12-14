Севастополец, обокравший частный дом, признал свою вину

100 тысяч рублей – в такую сумму житель одного из сел Симферопольского района оценил ущерб от кражи. Из его дома среди бела дня исчезли шуба, две мужские куртки, обувь, ювелирные украшения и бижутерия.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в дом через окно. Они довольно быстро вышли на его след. В краже обвиняется 36-летний житель Севастополя, ранее судимый за совершение грабежа.

У него дома полицейские нашли часть похищенных вещей: в частности женскую шубу. Свою вину мужчина признал. Сейчас в МВД устанавливают его причастность к совершению похожих преступлений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь