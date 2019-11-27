Севастополец осужден за незаконное приобретение и хранение боеприпасов

Ленинский районный суд приговорил молодого человека 1987 года рождения к ограничению свободы на один год. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении патронов к нарезному оружию, сообщила прокуратура Севастополя.

Летом 2017 года молодой человек нашел 1649 патронов, однако решил не сдавать их в полицию, а хранить у себя в гараже.

В мае этого года в ходе рейда боеприпасы обнаружили сотрудники УФСБ. Никаких документов, подтверждающих право на хранение патронов, севастополец предъявить, конечно, не смог, и на него возбудили уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь