Севастополец осужден за продажу несуществующих участков

Председатель трех дачных товариществ получил срок за махинации с земельными участками.

Мужчина собирал членские взносы у граждан, желающих вступить в садовые товарищества, председателем которых он являлся по документам. Обманывая людей, злоумышленник предлагал выбрать на схеме и оформить в собственность или в пользование земельные участки в ДНТ «Фиолент», СНТ «Орлиное» и ДК «Альфа-Бастион», умалчивая о том, утвержденного плана их расположения не существует. Имея свободный доступ к печатям, регистрационным и учредительным документам садовых товариществ, мужчина намеренно ввел в заблуждение граждан. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

В ноябре 2019 года мужчина был осужден за мошеннические действия Ленинским районном судом, но подал апелляцию. Как сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда, по совокупности преступлений злоумышленник получил окончательное наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме этого, он вернул денежные средства пострадавшим гражданам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь