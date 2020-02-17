Севастополец осужден за продажу несуществующих участков

17 февраля 2020     14
Севастополец осужден за продажу несуществующих участков

Председатель трех дачных товариществ получил срок за махинации с земельными участками. 

Мужчина собирал  членские взносы у граждан, желающих вступить в садовые товарищества, председателем которых он являлся по документам. Обманывая людей, злоумышленник предлагал выбрать на схеме и оформить в собственность или в пользование земельные участки в ДНТ «Фиолент», СНТ «Орлиное» и ДК «Альфа-Бастион», умалчивая о том, утвержденного плана их расположения не существует. Имея свободный доступ к печатям, регистрационным и учредительным документам садовых товариществ, мужчина намеренно ввел в заблуждение граждан. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

В ноябре 2019 года мужчина был осужден за мошеннические действия Ленинским районном судом, но подал апелляцию. Как сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда, по совокупности преступлений злоумышленник получил окончательное наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Кроме этого, он вернул денежные средства пострадавшим гражданам. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

  

Источник: Вести.Севастополь

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