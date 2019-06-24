57-летний севастополец погиб в ДТП, которое произошло накануне на неосвещенной улице в районе мыса Фиолент.
Госавтоинспекция призывает жителей Севастополя носить аксессуары со светоотражающими элементами.
Источник: Вести.Севастополь
57-летний севастополец погиб в ДТП, которое произошло накануне на неосвещенной улице в районе мыса Фиолент.
Госавтоинспекция призывает жителей Севастополя носить аксессуары со светоотражающими элементами.
Источник: Вести.Севастополь
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Севастополец погиб в ДТП на Фиоленте
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