Севастополец погиб в ДТП на Фиоленте

24 июня 2019     23
Севастополец погиб в ДТП на Фиоленте

57-летний севастополец погиб в ДТП, которое произошло накануне на неосвещенной улице в районе мыса Фиолент.

Госавтоинспекция призывает жителей Севастополя носить аксессуары со светоотражающими элементами.

Источник: Вести.Севастополь

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