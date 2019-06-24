Севастополец погиб в ДТП на Фиоленте

57-летний севастополец погиб в ДТП, которое произошло накануне на неосвещенной улице в районе мыса Фиолент.

Три севастопольских здания «подарили» полиции МВД РФ получило от властей города-героя 3 здания в безвозмездное пользование. Местное правительство приняло решение на сегодняшнем заседании. Директор департамента …



Севастополец «пожертововал» своей свободой ради складного ножа Согласно информации пресс-службы городского управления МВД, кража складного ножа может стоить 31-летнему севастопольцу тюремного заключения.Предмет был похищен в баре. Полиция …



Севастополец погиб в ДТП на Фиоленте 57-летний севастополец погиб в ДТП, которое произошло накануне на неосвещенной улице в районе мыса Фиолент. Госавтоинспекция призывает жителей Севастополя носить …



Треть жителей Симферополя остались без света Авария на одной из линий электропередач в Железнодорожном районе Симферополя оставила без электричества 98 тысяч человек в районах площади Куйбышева, …

