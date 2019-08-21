Севастополец под видом девушки вымогал деньги у жителя Чувашии

25-летний житель Севастополя зарегистрировался в одной из социальных сетей под вымышленным женским именем. От лица «фейковой» девушки он заводил знакомства в Интернете. В его сети попал 21-летний житель Чувашии, с которым завязалась интимная переписка.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, в ходе этой переписки севастополец от лица девушки предложил молодому человеку обменяться интимным видео с его участием, на что пострадавший согласился. Получив файл, злоумышленник стал угрожать жителю Чувашии, что выложит это компрометирующее видео в Интернет. За нераспространение видеоролика обвиняемый потребовал перечислить ему на электронный счёт 10 тысяч рублей. Получив деньги, он больше не выходил на связь с пострадавшим.

Молодой человек обратился в полицию по месту жительства, и сотрудники МВД по Чувашии вместе с оперуполномоченными уголовного розыска Севастополя нашли подозреваемого в интернет-вымогательстве.

На него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта blog.ourtime.com

Источник: Вести.Севастополь