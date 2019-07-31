Севастополец получал наркотики по почте из другой страны

30 июля 2019     23
Севастополец получал наркотики по почте из другой страны

Севастополец 1996 года рождения обвиняется в распространении наркотиков, полученных почтовыми отправлениями из другого государства, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник.

В 2018 году мужчина получил международное почтовое отправление, в котором находились наркотические средства “спайс”. Он сделал из них смесь, расфасовал и спрятал в тайниках на территории Севастополя.

Общий вес “закладок” составляет более 230 грамм. Фотографии и координаты тайников мужчина отправлял неизвестному лицу по интернету. Еще 160 грамм наркотика севастополец хранил у себя для дальнейшей продажи.

В сентябре 2018 года мужчина получил такое же почтовое отправление. Внутри находилось более 90 грамм “спайса”.

«Наркотики были изъяты сотрудниками Севастопольской таможни и УНК УМВД России по г. Севастополю при проведении оперативно-розыскных мероприятий и задержании злоумышленника в помещении почтового отделения непосредственно после получения посылки», – говорится в сообщении.

Во время обыска в доме злоумышленника нашли 3,78 грамма амфетамина.

Все наркотические и психотропные вещества, найденные в местах закладок и во время обыска, правоохранители изъяли.

На данным момент мужчина содержится под стражей. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

Источник: Вести.Севастополь

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