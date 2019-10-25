Севастополец получил посылку с наркотиками

Кокаин, экстази и амфетамин общим весом в 250 граммов заказал по Интернету житель Севастополя. С этой посылкой, пришедшей из Санкт-Петербурга, его и задержали сотрудники УФСБ.

Заказывал наркотики мужчина не для себя, а чтобы сбывать на территории Севастополя и Крыма. Житель города задержан, на него заведено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь