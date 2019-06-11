Севастополец получил 4 года колонии за продажу наркотика

На данный момент по решению суда севастополец содержится под стражей.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств», – говорится в сообщении.

В апреле 2018 года на одной из улиц Балаклавы мужчина продал наркотическое средство. Злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Севастополец 1996 года рождения проведет 4 года в исправительной колонии общего режима за продажу наркотика, сообщила пресс-служба прокуратуры города во вторник.

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