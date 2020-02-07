Севастополец получит 800 тысяч рублей за три года уголовного преследования

7 февраля 2020     13
Севастополец получит 800 тысяч рублей за три года уголовного преследования

Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда за трёхлетнее незаконное уголовное преследование.

По версии следствия, севастополец в составе группы лиц совершил разбой в особо крупном размере. Преступники ночью проникли в частный дом, связали супружескую пару и угрожали предметом, похожим на пистолет, применить насилие в отношении дочери. Узнав таким образом у хозяев дома, где находится сейф, злоумышленники забрали деньги и ценности на сумму более 4,8 миллиона рублей.

Подозреваемого заключили под стражу, потом изменили меру пресечения на домашний арест, а после – на подписку о невыезде до вынесения приговора. Суд установил непричастность мужчины к преступлению и оправдал.

Севастополец обратился в суд с требованием о возмещении ущерба и Гагаринский районный суд взыскал в его пользу 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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