Севастополец похитил бытовую технику у собственной матери

22 ноября 2019     23
Севастополец похитил бытовую технику у собственной матери

60-летняя жительница Нахимовского района обратилась в полицию с заявлением о том, что у неё из квартиры похитили бытовую технику общей стоимостью 15000 рублей.

Оперативники задержали подозреваемого, им оказался сын заявительницы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Выяснилось, что 37-летний мужчина, проживая в квартире матери, похитил у неё телевизор, компьютер и электромясорубку. Вещи он продал случайным знакомым, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с максимальной санкцией до пяти лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Севастополец похитил бытовую технику у собственной матери
Севастополец похитил бытовую технику у собственной матери

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