Севастополец предстанет перед судом за убийство сына

58-летний житель Севастополя предстанет перед судом за убийство сына, сообщила пресс-служба Следственного Управления СК РФ по городу во вторник.

Мужчина поссорился сj своим 30-летним сыном и несколько раз ударил его ножом в грудь. Убийство произошло на глазах у матери погибшего.

Злоумышленник признал свою вину и был заключен под стражу.

«В ходе проверки показаний на месте совершения убийства с его участием следователями и криминалистами была восстановлена картина преступления», – говорится в сообщении.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Источник: Вести Севастополя