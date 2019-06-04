Севастополец предстанет перед судом за убийство сына

58-летний житель Севастополя предстанет перед судом за убийство сына, сообщила пресс-служба Следственного Управления СК РФ по городу во вторник.
Мужчина поссорился сj своим 30-летним сыном и несколько раз ударил его ножом в грудь. Убийство произошло на глазах у матери погибшего.
Злоумышленник признал свою вину и был заключен под стражу.
«В ходе проверки показаний на месте совершения убийства с его участием следователями и криминалистами была восстановлена картина преступления», – говорится в сообщении.
На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.
Источник: Вести Севастополя