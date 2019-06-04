Севастополец предстанет перед судом за убийство сына

4 июня 2019     14
Севастополец предстанет перед судом за убийство сына

58-летний житель Севастополя предстанет перед судом за убийство сына, сообщила пресс-служба Следственного Управления СК РФ по городу во вторник.

Мужчина поссорился сj своим 30-летним сыном и несколько раз ударил его ножом в грудь. Убийство произошло на глазах у матери погибшего.

Злоумышленник признал свою вину и был заключен под стражу.

«В ходе проверки показаний на месте совершения убийства с его участием следователями и криминалистами была восстановлена картина преступления», – говорится в сообщении.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Источник: Вести Севастополя

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