Севастополец придумал оригинальный способ мести своему партнёру по бизнесу

В ОМВД по Гагаринскому району обратился 50-летний мужчина с заявлением о пропаже автомобиля Лада Гранта.

Полицейские установили, что машину похитил 30-летний бывший бизнес-партнёр потерпевшего. Из-за финансовых разногласий между мужчинами возник затяжной конфликт. Ночью злоумышленник угнал автомобиль обидчика и намеренно ездил на нём с нарушениями ПДД в местах размещения камер. В итоге он бросил машину в гаражном кооперативе в отдалённом районе города, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» с максимальной санкцией – пять лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь