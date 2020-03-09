Севастополец пришел в гости с пустыми руками, а ушел с телефоном и ноутбуком хозяина

9 марта 2020     4
Севастополец пришел в гости с пустыми руками, а ушел с телефоном и ноутбуком хозяина

Приглашение к себе домой малознакомого человека обернулось для 45-летнего севастопольца потерей ноутбука и смартфона стоимостью 30 тысяч рублей. 

Заметив пропажу, мужчина обратился в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району. Он рассказал, что на улице познакомился с мужчиной примерно своих же лет и пригласил его домой. За знакомство они выпили, а потом хозяин уснул. 

Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, у гостя в это время созрел преступный план. Он решил взять с собой ноутбук и мобильный телефон. Украденное имущество он быстро сбыл, а вырученные деньги потратил. Полицейским удалось установить личность злоумышленника и найти похищенные вещи. 

41-летний подозреваемый задержан, на него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта srv-pk.ru

Источник: Вести.Севастополь

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