Севастополец проведет 10 дней в СИЗО за рисование свастик

Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде, что послужило отягчающим обстоятельством.

«В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики – она оскорбляет память о жертвах, понесённых в Великой Отечественной войне. Особенно это актуально в городе-герое Севастополе», – говорится в сообщении.

Накануне ночью 25-летний мужчина нарисовал баллоном с краской несколько свастик между театром имени А.В. Луначарского и гостиницей “Севастополь”. Служба безопасности гостиницы вызвала полицию.

Ленинский районный суд Севастополя назначил 10 суток ареста мужчине, который в пьяном виде рисовал свастики в центре города, сообщила пресс-служба суда в пятницу.

Севастополец проведет 10 дней в СИЗО за рисование свастик Ленинский районный суд Севастополя назначил 10 суток ареста мужчине, который в пьяном виде рисовал свастики в центре города, сообщила пресс-служба …



В туристско-информационный центр аэропорта Симферополя в этом году обратились 10 тысяч человек В туристско-информационном центре гости и жители полуострова могут бесплатно получить информацию о гостиницах, кафе и столовых, расположенных в Крыму и …



Украинский режиссер устал видеть «уродов у власти» и покинул страну Украинский режиссер российского происхождения Кристиан Жереги заявил, что покидает Украину, потому что устал видеть «уродов у власти» и беззаконие. Соответствующее …



Колокола установили на главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» На звонницу Главного храма ВС России в парке «Патриот» установили основной колокол. Об этом 23 августа сообщает телеканал «Звезда». Храм …

