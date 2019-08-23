Севастополец проведет 10 дней в СИЗО за рисование свастик

Ленинский районный суд Севастополя назначил 10 суток ареста мужчине, который в пьяном виде рисовал свастики в центре города, сообщила пресс-служба суда в пятницу.
Накануне ночью 25-летний мужчина нарисовал баллоном с краской несколько свастик между театром имени А.В. Луначарского и гостиницей “Севастополь”. Служба безопасности гостиницы вызвала полицию.
«В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики – она оскорбляет память о жертвах, понесённых в Великой Отечественной войне. Особенно это актуально в городе-герое Севастополе», – говорится в сообщении.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде, что послужило отягчающим обстоятельством.
Источник: Вести.Севастополь