Севастополец проведет 10 дней в СИЗО за рисование свастик

23 августа 2019     21
Севастополец проведет 10 дней в СИЗО за рисование свастик

Ленинский районный суд Севастополя назначил 10 суток ареста мужчине, который в пьяном виде рисовал свастики в центре города, сообщила пресс-служба суда в пятницу.

Накануне ночью 25-летний мужчина нарисовал баллоном с краской несколько свастик между театром имени А.В. Луначарского и гостиницей “Севастополь”. Служба безопасности гостиницы вызвала полицию.

«В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики – она оскорбляет память о жертвах, понесённых в Великой Отечественной войне. Особенно это актуально в городе-герое Севастополе», – говорится в сообщении.

Ранее мужчина неоднократно привлекался  к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде, что послужило отягчающим обстоятельством.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополец проведет 10 дней в СИЗО за рисование свастик
Севастополец проведет 10 дней в СИЗО за рисование свастик

Ленинский районный суд Севастополя назначил 10 суток ареста мужчине, который в пьяном виде рисовал свастики в центре города, сообщила пресс-служба …


В туристско-информационный центр аэропорта Симферополя в этом году обратились 10 тысяч человек
В туристско-информационный центр аэропорта Симферополя в этом году обратились 10 тысяч человек

В туристско-информационном центре гости и жители полуострова могут бесплатно получить информацию о гостиницах, кафе и столовых, расположенных в Крыму и …


Украинский режиссер устал видеть «уродов у власти» и покинул страну
Украинский режиссер устал видеть «уродов у власти» и покинул страну

Украинский режиссер российского происхождения Кристиан Жереги заявил, что покидает Украину, потому что устал видеть «уродов у власти» и беззаконие. Соответствующее …


Колокола установили на главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот»
Колокола установили на главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот»

На звонницу Главного храма ВС России в парке «Патриот» установили основной колокол. Об этом 23 августа сообщает телеканал «Звезда». Храм …


Из ущелья Шайтан-Дере крымские спасатели эвакуировали двух ростовчан
Из ущелья Шайтан-Дере крымские спасатели эвакуировали двух ростовчан

Туристов пришлось эвакуировать с труднодоступного участка с помощью специального снаряжения. Накануне вечером двое жителей Ростова отправились на прогулку по склону …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты