Севастополец рассказал, как бросил в море найденную на Аляске бутылку

Автора письма, обнаруженного в бутылке на побережье Аляски, искали по всему постсоветскому пространству и нашли в Севастополе. Легендарный капитан плавбазы “Сулак” рассказал “Вести – Севастополь” подробности истории, которая началась 50 лет назад.

Эта история началась на Аляске, в прибрежном городе Шишмарёв. Местный житель американец по имени Тайлер Иваноф нашел на берегу бутылку, в которой было письмо, датированное 1969 годом.

Фотографией послания аляскинец поделился в FaceBook. Он написал, что хотел бы найти автора записки. На новость, которую обсуждал весь мир, отреагировала россиянка Татьяна Ольхова.

«Второе фото. Внизу фамилия капитана – это мой отец. Сейчас он живёт в Севастополе», – сказала Татьяна Ольхова.

При помощи данных из архивов и опроса соседей мы нашли среди севастопольских многоэтажек квартиру того самого дальневосточного капитана.

Название плавучей рыбоперерабатывающей базы “Сулак” сработало как пароль при встрече с незнакомцем.

“Боцаненко-сан”, как его прозвали японцы, командовал теплоходом до 1970. Даты сходятся.

Анатолий Боцаненко постепенно вспоминает события июля 1969. В те дни от руководства предприятия объявило экипажу благодарность за исполнение плана, и по этому поводу на теплоходе образовалась лишняя пустая бутылка.

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«А давайте дружно, чтобы наш экипаж, дружно бросим такую бутылку. Вдруг где-то когда-то всплывёт и мы вспомним будет радостно. Я сегодня так волнуюсь как никогда. Гордость за судно, за мой экипаж, который работал. Если увидят, услышат – низкий поклон перед всеми, потому что труженики добросовестные. Хотелось бы встретиться с теми людьми, с которыми приходилось работать», – сказал Анатолий Боцаненко, в 1969 году капитан плавбазы “Сулак”.

Наш герой переехал в Севастополь в 1970 году. После и весь экипаж плавбазы разъехался по постсоветскому пространству. В 1992 году пароход разобрали на металл. Но жители Владивостока легендарного командира судна “Сулак” помнят до сих пор и передают привет.

Как только мы отыскали Анатолия Боцаненко, сразу же написали об этом Тайлеру. “Вау”, отреагировал аляскинец.

«Я был взволнован, когда нашел ее, потому что я увидел внутри нее письмо. Я показал бутылку своим детям и они спросили меня, что за сообщение внутри бутылки, может оно от пиратов? Я сказал – давайте посмотрим, и я открыл бутылку, ее довольно сложно было открыть, но я сделал это с помощью отвертки, достал сообщение, оно было на русском. Я понял это, потому что учил русский язык в школе. Хотел бы передать приветствие капитану корабля, который отправил эту бутылку. Я рад, что нашел ее, и я благодарен вам ребята что вы распространяете новости об этой замечательной находке. Еще раз привет с залива Шишмарев, Аляска», – сказал Тайлер Иванофф.

Эта находка останется единственной в своём роде. Других бутылок в мировой океан Анатолий Боцаненко не бросал.

«С той же эпохи у меня сохранилось несколько бутылок. Из Японии привезённые несколько бутылок. Я их раздаривал как сувениры. А жена раздала и сказала, что пусть будут как сувениры», – говорит Анатолий Боцаненко.

Сейчас они напоминают ему о супруге, её не стало шесть лет назад. И символично то, что новость с берегов Аляски капитан получил в день рождения своей жены.

Ростислав Колмагоров, Павел Мельник, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь