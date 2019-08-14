Севастополец Степан Резуник останется в украинском СИЗО до 20 августа

Срок задержания под стражей в херсонском СИЗО севастопольца Степана Резуника продлён до 20 августа. Он уже два месяца находится на Украине по обвинению в участии в незаконных вооружённых формированиях. Как правозащитники планируют возвращать моряка на родину?

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Украинские журналисты саркастично упражняются в остроумии, рассказывая подробности задержания севастопольца Степана Резуника. Моряк ездил в Херсон получать загранпаспорт, чтобы потом подписать контракт с иностранной судоходной компанией. На обратном пути в пункте пропуска на него надели наручники и предъявили обвинение: “Участие в незаконных вооружённых формированиях” – санкция подразумевает до восьми лет тюрьмы. В качестве улик так называемая полиция по делам Крыма в Херсоне рассматривает фотографии из социальных сетей, где Степан в берете ВДВ России или в камуфляже с Георгиевской лентой.

Вот те же самые фото дома у Резуников. Это коллаж к 23-му февраля. В военной форме Степан на страйкбольных соревнованиях, а не на блокпосту, как рассказывают украинские СМИ.

«Мы с мужем никогда на блокпостах не стояли, мы занимались волонтёрской деятельностью: привозили продукты и лекарства», – рассказывает Ирина Резуник, супруга Степана.

Ирина не выпускает из рук телефон – ждёт новой информации от адвокатов. Бытовые обязанности взяла на себя дочь Варвара. Большую часть времени она присматривает за младшим братом.

«План действий у нас – ждать. Мы пишем апелляции с изменением меры пресечения. По таким делам, как у моего мужа, не особо тяжким, судья обязан был выпустить нас под подписку о невыезде или как-то ещё: заменить СИЗО на любую другую меру пресечения», – говорит Ирина.

Насчёт условий содержания можно судить по количеству свободного места в камере СИЗО. Там на 30-ти квадратных метрах находится 27 заключённых. Срок пребывания недавним решением суда продлён до 20-го августа. Для семьи эти новости даются тяжело не только морально. Степан – единственный кормилец в семье.

«Семья действительно нуждается в помощи: и продуктовой, и материальной. Я прошу оказать насколько это возможно помощь, – обращается к севастопольцам Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в городе. – Может, кто-то из предпринимателей постарается взять на себя системную помощь такую, потому что нужны и памперсы, и детское питание».

Уполномоченный по правам человека Павел Буцай отмечает и то, что украинская сторона не воспринимает крымских правозащитников как законных представителей задержанного. К делу подключили федерального омбудсмена Татьяну Москалькову. Возможно, в ближайшее время власти соседнего государства выступят с предложениями по обмену севастопольского моряка.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь