Севастополец сядет на три года за использование поддельных банкнот

Севастополец приговорен к трем годам и трем месяцам в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры города во вторник.

Мужчина признан виновным в хранении с целью сбыта и в сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

В июле этого года севастополец приобрел в интернете 15 поддельных купюр номиналом 2 000 рублей. Пять банкнот он успел сбыть в торговых точках. Покупал продукты, а сдачу получал подлинными купюрами. Остальные фальшивки он потратить не успел – они были изъяты в ходе обыска по месту жительства.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: город-под-солнцем.рф

Источник: Вести.Севастополь