Севастополец сядет на 8 лет за убийство сына

Суд приговорил мужчину к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.

«Вину в совершенном преступлении мужчина признал», – говорится в сообщении.

58-летний мужчина поссорился с 30-летним сыном и 4 раза ударил его ножом в грудь. Убийство произошло на глазах у матери погибшего.

В Севастополе суд вынес приговор мужчине, убившему своего сына, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Севастополю в пятницу.

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