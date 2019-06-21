Севастополец угрожал убить соседку из-за громкой музыки

«Потерпевшая восприняла угрозу как реально осуществимую и опасную для своей жизни», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в мае текущего года. Нетрезвый мужчина вышел в коридор коммунальной квартиры на улице Маршала Крылова и поссорился с соседкой, в ходе конфликта он пригрозил ей убийством.

В Севастополе суд вынес приговор местному жителю, который угрожал убить соседку из-за громкой музыки, сообщила пресс-служба прокуратуры города в пятницу.

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