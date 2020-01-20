Севастополец, хранивший в гараже взрывчатку, предстанет перед судом

20 января 2020     17
Севастополец, хранивший в гараже взрывчатку, предстанет перед судом

31-летнего жителя Севастополя обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ.

В 2010 и 2012 годах на раскопках молодой человек нашел самодельный заряд тротила общей массой 135 г, а также порох массой 78 г, которые хранил в своем гараже. Прошлой осенью сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска обнаружили и изъяли взрывчатку, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Обвинительный акт по уголовному делу утвердила прокуратура Ленинского района Севастополя, и дело направлено в Ленинский районный суд.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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