Севастопольская Виа-феррата признана одним из лучших турмаршрутов России

«Комплекс маршрутов Виа феррата», фестиваль экстремального туризма «X-FEST» и проект «Большая Севастопольская тропа» получили высшие награды двух Всероссийских премий «События России 2019» и «Маршруты России 2019».

Церемония награждения прошла в Москве. В финал – наряду с 150 проектами из 40 регионов страны – вышли три севастопольских, и все они были удостоены наград.

Как сообщает пресс-служба правительства города, «Виа феррата» получила Гран-При в номинации «Активный маршрут». Третье место в этой же номинации заняла Большая Севастопольская тропа. Фестиваль экстремального туризма «X-FEST» завоевал серебро в номинации «Спорт. Соревнования по инновационным видам спорта».

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото с сайта Примечаний

Источник: Вести.Севастополь