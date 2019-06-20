Севастопольская Виа-Феррата станет длиннее на 1,5 км

Осенью на фестивале «Большая Севастопольская тропа 2019» планируется открыть четвертый участок трассы активного туризма Виа-Феррата. Об этом “” рассказал президент федерации альпинизма и скалолазания Юрий Круглов.

Уже сегодня весь горный маршрут, который находится на Большой Севастопольской тропе, самый протяженный в России – 2600 метров.

«Аналогов в Крыму нет. Есть коротенькая абсолютно Виа-Феррата в районе Симферополя. И в Сочи есть 300-метровый участок. Это то, что можно сказать поблизости. А ближайшая Виа-Феррата такого размера как наша – для этого надо ехать в Альпы в итальянские Доломиты», – сказал Круглов.

Сегодня Виа-Феррата состоит из трех участков. Первый, протяженностью 800 метров – самый простой, доступен для самостоятельного прохождения. Второй – 1,5 километра. Он средней сложности. Новый, третий участок – отвесная скала, предполагает более серьезную физическую нагрузку, но особых требований к спортивной подготовке нет.

Источник: Вести.Севастополь