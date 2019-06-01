Севастопольская горбольница №3 отметила 75-летие

Третья городская больница имени Даши Севастопольской в культурном центре “Корабел” сегодня отметила 75-летие, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов поздравил собравшихся и отметил заслуги медицинского учреждения.

На учете в больнице состоят около 70 тысяч пациентов, среди них 12 тысяч детей. Кроме того, в больнице успешно реализуется проект “Бережливая поликлиника”, проводится профилактическая работа различных заболеваний.

Директор Департамента здравоохранения города Севастополя уверен, что в ближайшем будущем в больнице будет техническое переоснащение.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя