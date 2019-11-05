Севастопольская Детская Морская флотилия отмечает 52-летие

Её создали в 1967 году по приказу городских властей.

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За это время учебное заведение закончили более 15 тысяч человек. Самым юным морякам флотилии – девять лет, самым старшим – 18.

В роли капитана – Елена Янковская. Она мечтает о море. Давно решила – хочет стать военным корреспондентом. Мастерство слова осваивает в школе журналистики. А в севастопольской детской морской флотилии изучает, как устроен корабль.

«Репитор гиракомпаса – он как обычный компас, только морской. Телеграф – он управляет скоростью, штурвал, и конечно же монитор, на котором всё показывается», – объясняет учащаяся Севастопольской детской морской флотилии имени Н.Г. Кузнецова Елена Янковская.

На тренажёре «Мостик» всё, как на настоящем судне. Преподаватели ставят вполне реальные задачи, например, на этом занятии нужно пройти самый узкий на планете пролив Босфор.

«Тренажёр позволяет имитировать различные нестандартные ситуации как то: шторм на море, встреча с судном, которое терпит бедствие, проходы через узкости, заходы в порты, швартовка», – рассказывает директор морского института Севастопольского государственного университета Дмитрий Бурков.

К таким, практическим, занятиям допускают только старшеклассников, которые уже сдали экзамены.

А начинается всё с теории, с бумажной карты и прокладочного инструмента. Вот за этим столом юные судоводители прокладывают свои первые в жизни маршруты. В данном случае стоит самая простая задача: нужно добраться от Севастополя до Новороссийска.

Специальности, или как их называют здесь, объединения – дети выбирают сами. Во флотилии готовят судоводителей, судовых механиков, судомоделистов, командиров малых плавсредств, юнг, историков и связистов.

«Мы занимаемся по трём основным предметам: специальность – судовождение, навигация, лоция, мореходная астрономия; морское дело и конечно же история флота», – отмечает руководитель объединения судоводителей Севастопольской детской морской флотилии имени Н.Г. Кузнецова Евгений Шулятьев.

Открыли флотилию и подняли флаг на первом учебном корабле «Юный Севастополец» 52 года назад. И в 1967-м году, и сегодня на первых занятиях детей знакомят с семафорной азбукой и учат вязать узлы.

«Узел рифовый, он нужен, чтобы поднимать груз до 15 килограммов», – говорит учащийся Севастопольской детской морской флотилии имени Н.Г. Кузнецова Тимур Канатников.

На кораблях установлено современное спасательное оборудование, но в нештатных ситуациях узлы могут помочь сохранить человеку жизнь. Каким образом, рассказывают преподаватели детской флотилии – офицеры в запасе и отставке, бывшие командиры кораблей, подводных лодок и капитаны судов гражданских ведомств.

«Наша задача – ввести в морскую специальность. Зажечь ребёнка, ввести его в специальность, чтобы ему было интересно и он этот интерес сохранил на протяжении всей своей жизни», – считает директор Севастопольской детской морской флотилии имени Н.Г. Кузнецова Вячеслав Аристов.

И только тех, кто знает теорию на «пять», допускают к самому желанному для каждого курсанта – морской практике. У причалов Южной бухты стоят собственные суда флотилии «Мечта», «Надежда» и плавбаза «Романтик». Первоочередная задача – собрать шлюпку.

«Начинаем с того, что кладём жилеты, затем идут уключины и в уключины вставляются вёсла, – делится учащийся Севастопольской детской морской флотилии имени Н.Г. Кузнецова Марк Морозов.

За полвека эти правила выучили почти 15 тысяч человек. Более 60% выпускников, по статистике флотилии, связали свою жизнь с морем. Здесь уверены: через несколько лет и эти школьники выйдут на просторы мирового океана на настоящем корабле. Ведь уже сегодня им подарили мечту о дальнем плавании.

Алёна Давыдова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь