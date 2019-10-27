Севастопольская команда едет в Москву на финал фестиваля по дворовому футбола

Команда завоевала право на участие в финале Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, став победителем регионального этапа. Финальные игры пройдут в период с 30 октября по 3 ноября в Москве.

Торжественные проводы севастопольской команды «Победа» состоятся в 15:00 28 октября на территории Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов, у Вечного огня.

Севастопольская команда едет в Москву на финал фестиваля по дворовому футбола Торжественные проводы севастопольской команды «Победа» состоятся в 15:00 28 октября на территории Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов, у Вечного …



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