Севастопольская пенсионерка убила сожителя за нежелание колоть дрова

За убийство, совершённое в декабре 2018 года, осуждена 63-летняя жительница Севастополя.

Причиной конфликта стало то, что женщина попросила сожителя наколоть дров, в ответ он оскорбил и ударил её ладонью по голове. Тогда пенсионерка, вооружившись ножом, повторила просьбу. Сожитель отреагировал также. В результате женщина нанесла ему два удара ножом в грудь, что вызвало значительную кровопотерю и смерть.

Балаклавский районный суд приняв во внимание возраст и состояние здоровья подсудимой, явку с повинной и раскаяние, назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь