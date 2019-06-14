Севастопольская полиция выпустила первый кадетский класс

Торжественная церемония прошла в сквере имени Бузина. Там собрались представили управления МВД по Севастополю, ученики 10-ого и 11-ого кадетских классов. А также юные инспекторы движения.

Впервые специализированный кадетский класс появился в 2017 году на базе средней школы №6. Первый набор – 30 человек. Помимо среднего и общего образования, школьники получали и профильное. В этому году выпустились 27 человек. Многие из них планирует поступать в ведомственные вузы.

«Закончили оформление документов 7 кадет. Кажется, цифра не большая. Но когда мы организовывали этот класс, желание быть сотрудниками органов внутренних дел высказывал лишь один ребенок. В процессе обучения – это было 19 человек. Но в органы внутренних дел для поступления необходим достаточно серьезный отбор. В частности, медицинская комиссия и после предварительной оценки состояние здоровья учащихся, к сожалению, осталось 11», – сказал Александр Крайнюк, начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по Севастополю.

На торжественной церемонии всем школьникам вручили значки и удостоверения об окончании кадетского класса. Наградили и юных инспекторов движения, которые недавно вернулись со всероссийского конкурса “Безопасное колесо” в Казани. Там соревновались 85 регионов страны. Севастопольские школьники заняли 7-ое место.

Источник: Вести Севастополя