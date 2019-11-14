Севастопольская прокуратура добивается закрытия сайтов, продающих дипломы

Надзорное ведомство требует запретить доступ к трём ресурсам, на которых размещена информация о приобретении поддельных дипломов.

В результате прокурорской проверки было установлено, что на трёх сайтах в сети интернет в свободном доступе находится информация о возможности приобретения дипломов государственного образца о высшем и среднетехническом образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В Киевский районный суд Симферополя, по месту нахождения Управления Роскомнадзора по Крыму и Севастополю, направлен иск о блокировке сайтов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь