Севастопольская прокуратура нашла ответственных за чистоту Балаклавской бухты

После публикаций в СМИ о том, что южный ветер пригнал в Балаклавскую бухту тонны мусора, Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку.

Сотрудники прокуратуры обнаружили мусор в районе катерного причала № 2Б, расположенного на Набережной Назукина, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Катерный причал передан в ведение нового госпредприятия города «Проект развития Балаклавы». И прокуратура внесла представление директору ГУП, чтобы он принял меры для очистки акватории от мусора.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь