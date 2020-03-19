Севастопольская прокуратура нашла ответственных за чистоту Балаклавской бухты

После публикаций в СМИ о том, что южный ветер пригнал в Балаклавскую бухту тонны мусора, Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку.
Сотрудники прокуратуры обнаружили мусор в районе катерного причала № 2Б, расположенного на Набережной Назукина, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Катерный причал передан в ведение нового госпредприятия города «Проект развития Балаклавы». И прокуратура внесла представление директору ГУП, чтобы он принял меры для очистки акватории от мусора.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь