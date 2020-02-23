Севастопольская сборная по панкратиону стала сильнейшей в Южном Округе

Севастопольские спортсмены завоевали золото на чемпионате Южного федерального округа по панкратиону.
В Севастополе завершился чемпионат и первенство ЮФО по панкратиону. Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Муссон».
По результатам состязаний сборная команда Севастополя заняла первое место в общекомандном зачете.
На втором месте спортсмены Краснодарского края, а бронза – у сборной команды Республики Крым.
Победители представят Севастополь на всероссийских соревнованиях в Иркутске.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Оксаны Подгорной
Источник: Вести.Севастополь