Севастопольская сборная по панкратиону стала сильнейшей в Южном Округе

Победители представят Севастополь на всероссийских соревнованиях в Иркутске.

По результатам состязаний сборная команда Севастополя заняла первое место в общекомандном зачете. На втором месте спортсмены Краснодарского края, а бронза – у сборной команды Республики Крым.

В Севастополе завершился чемпионат и первенство ЮФО по панкратиону. Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Муссон».

Севастопольские спортсмены завоевали золото на чемпионате Южного федерального округа по панкратиону.

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Севастопольская сборная по панкратиону стала сильнейшей в Южном Округе Севастопольские спортсмены завоевали золото на чемпионате Южного федерального округа по панкратиону. В Севастополе завершился чемпионат и первенство ЮФО по панкратиону. …

