Севастопольская сборная по панкратиону стала сильнейшей в Южном Округе

22 февраля 2020     11
Севастопольская сборная по панкратиону стала сильнейшей в Южном Округе

Севастопольские спортсмены завоевали золото на чемпионате Южного федерального округа по панкратиону.

В Севастополе завершился чемпионат и первенство ЮФО по панкратиону. Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Муссон».


По результатам состязаний сборная команда Севастополя заняла первое место в общекомандном зачете.
На втором месте спортсмены Краснодарского края, а бронза – у сборной команды Республики Крым.

  

Победители представят Севастополь на всероссийских соревнованиях в Иркутске.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Оксаны Подгорной

Источник: Вести.Севастополь

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