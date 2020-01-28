Севастопольская спортсменка вошла в тройку лидеров на всероссийских соревнованиях по плаванию

28 января 2020     18
Севастопольская спортсменка вошла в тройку лидеров на всероссийских соревнованиях по плаванию

Воспитанница севастопольской спортивной школы ЦСКА Марика Мардоян завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по плаванию «Mad Wave Challenge 2020».

Севастопольская спортсменка показала третий результат на дистанции 200 метров баттерфляем.  На старт она вышла в ранге двукратного призёра прошлогодних этапов «Mad Wave Challenge». Марика улучшила свой прежний результат на 6 секунд.

Соревнования «Mad Wave Challenge 2020» проходили с 24 по 26 января в Санкт-Петербурге. В состязаниях приняли участие свыше 1100 спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет. Они представляли команды из 32 регионов России. Среди участников  также были спортсмены из Украины, Беларуси и Польши.

Кроме Марики Мардоян, спортивную школу ЦСКА г. Севастополя на турнире также представляли Сергей Томшин, Никита Переверзов и Даниэла Акимова. Все спортсмены – воспитанники  тренера Натальи Третяк, которая оценила результаты ребят на твердую четверку.

Вести ФМ – Севастополь 

Фото ЦСКА Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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