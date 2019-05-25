Севастопольская турфирма стала первой халяльной в Крыму

Севастопольская туристическая фирма “АриаднА-Крым” – первая на Крымском полуострове – получила от Муфтията Крыма сертификат качества “Элял” или “Халяль”, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

В Крым едет всё больше туристов с разными интересами: по мнению экспертов, этим летом число гостей полуострова превысит 7 миллионов человек! А первый миллион уже есть.

В Крым отправляются и любители пляжного отдыха, и активные путешественники со своим снаряжением.Насколько готовы Крым и Севастополь к наплыву гостей? Чем будут удивлять курорты?

Эксклюзивный репортаж “Крымские каникулы. Видеоинструкция для туристов” смотрите в воскресенье в 8:40 в итоговой программе “События Недели”.

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Источник: Вести Севастополя