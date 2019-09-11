Севастопольские абстракционисты создали для горожан «Хорошее настроение»

Сегодня, 11 сентября в 18:00 в галерее абстракционизма Арт-отеля “Украина” откроется новая выставка мастеров абстракционизма “Хорошее настроение”.

“Будет представлена живопись и графика. Авторы – как ветераны абстракционизма, так и молодые художники”, – сообщил Вести ФМ председатель творческого союза художников и искусствоведов Владимир Бойченко.

Он уточнил, что 18 сентября в этом же зале Арт-отеля «Украина» пройдёт встреча творческих людей “Культурная среда”. Автор проекта севастопольский художник Геннадий Якшин. На этих встречах творческие люди – архитекторы, музыканты, поэты, художники – обмениваются идеями и мыслями, чтобы потом воплотить их в своём творчестве.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта sevkor.ru

Источник: Вести.Севастополь