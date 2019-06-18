Севастопольские аграрии недовольны урожаем черешни

Так в хозяйстве «Качинский +» в Андреевке собрали лишь 77 тонн ягоды. Еще примерно столько же пока дозревает на ветках, и в совхозе прогнозируют, что в целом соберут не больше 150 тонн. Хотя в прошлом году урожай черешни составил почти 220 тонн. Виноваты апрельские заморозки, говорят аграрии.

Сегодня в совхоз приехали специалисты департамента сельского хозяйства, чтобы оценить, какими темпами идет уборка урожая. Свежую черешню «Качинский +» поставляет на продуктовый склад в Симферополь.

Источник: Вести.Севастополь