Севастопольские аграрии недовольны урожаем черешни

18 июня 2019     18
Севастопольские аграрии недовольны урожаем черешни

Так в хозяйстве «Качинский +» в Андреевке собрали лишь 77 тонн ягоды. Еще примерно столько же пока дозревает на ветках, и в совхозе прогнозируют, что в целом соберут не больше 150 тонн. Хотя в прошлом году урожай черешни составил почти 220 тонн. Виноваты апрельские заморозки, говорят аграрии.

Сегодня в совхоз приехали специалисты департамента сельского хозяйства, чтобы оценить, какими темпами идет уборка урожая. Свежую черешню «Качинский +» поставляет на продуктовый склад в Симферополь.

Источник: Вести.Севастополь

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Севастопольские аграрии недовольны урожаем черешни
Севастопольские аграрии недовольны урожаем черешни

Так в хозяйстве «Качинский +» в Андреевке собрали лишь 77 тонн ягоды. Еще примерно столько же пока дозревает на ветках, …



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