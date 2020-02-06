Севастопольские архитекторы хотят участвовать в городских проектах на этапе техзадания

Применять современные архитектурные приемы в историческом центре Севастополя можно, но очень деликатно, буквально на уровне деталей, считает член Союза архитекторов России Сергей Пушкарёв.

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Такое мнение он высказал в студии Вести ФМ – Севастополь, подчеркнув, что город должен развиваться, но, любое благоустройство в районе исторической застройки – это, в первую очередь, вопрос баланса.

«Вот исторический дом. Что мы можем в нём сделать? Может быть входную группу. Я был заграницей, входные группы в исторических зданиях сильно меняются и в Италии, и в Великобритании. Они современны, они часто бывают просто из стекла. Там никаких столярных элементов нет, как мы привыкли, но процент этого вмешательства 0,03 по отношению ко всему объему», – рассказал Сергей Пушкарёв.

У Севастополя свой облик, отличительные черты, отметил он. Их определяют, в том числе, предназначение города, его климат, природа и ландшафт. Особенности исторического центра заметны в масштабе застройки, этажности, в том, как образованы дворы. Это как бренд Севастополя, подобные решения можно применять и в новых кварталах, пояснил архитектор.

«Кстати, такие примеры хорошие есть. Адольф Львович Шеффер районы такие строил. Московский квартал вы знаете на берегу бухты. Там как раз приёмы, масштаб и соотношение. Я думаю, что жители, когда выбирают себе новую квартиру, они отдадут предпочтение такой постройке, а не той, которую мы видим в последнее время», – поделился Сергей Пушкарёв.

По его словам, севастопольские архитекторы хотят участвовать в новых городских проектах на этапе технических заданий. Они предлагают сотрудничество Департаменту архитектуры Севастополя.

«У нас профессиональная общественная организация. Есть люди, которые застраивали Севастополь в 70-80 годы. Они могут делать рецензии на новые проекты, готовить экспертное заключение», – говорит архитектор.

Пока же знакомство с проектами для города проходит уже на стадии архитектурно-художественного совета. Именно на этом этапе многие из предложений и были отклонены. Причину Сергей Пушкарев видит в том, что проектные группы не сумели вникнуть в особенности Севастополя, не подобрали соответствующие материалы и приёмы, а с местными архитекторами не посоветовались.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь