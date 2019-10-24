Севастопольские бодибилдеры завоевали три медали на чемпионате России

24 октября 2019     22
Севастопольские бодибилдеры завоевали три медали на чемпионате России

Два золота и серебро привезли спортсмены с 31-го чемпионата России по бодибилдингу, который завершился в Перми. За награды боролись более 700 участников из 73 регионов.

Севастополец Усеин Салимов завоевал золото в дисциплине «бодибилдинг», серебро у Станислава Кутимского. В дисциплине «бодифитнес» лучшей стала жительница Севастополя Ольга Луценко.

Кроме того, в десятки лучших по бодибилдингу вошли Асан Ягьяев, Вадим Ковальчук и Станислав Камышнюк, занявшие шестые места в категории.

В ближайших планах у севастопольских культуристов: у мужчин – 74-й чемпионат мира по бодибилдингу в Арабских Эмиратах, у девушек – 24-й чемпионат мира по фитнесу в Братиславе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»

Источник: Вести.Севастополь

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