Севастопольские боксёры заняли призовые места на кубке командующего ЧФ

В Севастополе прошёл турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом. В нем приняли участие более 30 военнослужащих из города-героя, Крыма, а также Луганской и Донецкой республик.

Это кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Поединки проходили по любительским правилам в шести весовых категориях. Севастопольским спортсменам удалось побороть соперников и занять призовые места.

«Мы добились очень больших результатов в хоккее. Мы добились больших результатов в футболе. Сейчас наша сборная по волейболу заняла первое место. У нас молодёжь подрастает, молодые мальчики и девочки занимаются, чтобы входить во взрослую сборную Черноморского флота. Поэтому, спорт мы любим», – рассказал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь