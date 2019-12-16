Севастопольские боксёры заняли призовые места на кубке командующего ЧФ

16 декабря 2019     11
Севастопольские боксёры заняли призовые места на кубке командующего ЧФ

В Севастополе прошёл турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом. В нем приняли участие более 30 военнослужащих из города-героя, Крыма, а также Луганской и Донецкой республик.

Это кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Поединки проходили по любительским правилам в шести весовых категориях. Севастопольским спортсменам удалось побороть соперников и занять призовые места.

«Мы добились очень больших результатов в хоккее. Мы добились больших результатов в футболе. Сейчас наша сборная по волейболу заняла первое место. У нас молодёжь подрастает, молодые мальчики и девочки занимаются, чтобы входить во взрослую сборную Черноморского флота. Поэтому, спорт мы любим», – рассказал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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