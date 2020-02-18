Севастопольские военнослужащие похитили имущество почти на 1,5 млн рублей

Бывшие военнослужащие выслушали приговор за хищения имущества Минобороны, совершённые в особо крупном размере.

Установлено, что в сентябре-ноябре 2018 года на вещевом складе войсковой части 67606, дислоцированной в Севастополе, военнослужащий Цепа, ответственный за выдачу материальных средств, передал сослуживцу Лопатину 1100 комплектов нательного белья, стоимостью свыше1,2 миллиона рублей и 98 пар полусапог, стоимостью более 198 тысяч рублей. Последний, имущество Минобороны в часть не доставил и продал. А деньги поделил с приятелем.

Наряду с этим Лопатин в феврале 2019 года тайно вынес в кармане неизрасходованные во время стрельб 30 патронов калибра 5,45 миллиметров и хранил у себя в квартире.

Свою вину оба признали и раскаялись в содеянном. Путём частичного сложения назначенных наказаний Цепе определено наказание в виде лишения свободы на три года, Лопатину – на три с половиной года в колонии общего режима, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь