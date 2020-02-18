Севастопольские военнослужащие похитили имущество почти на 1,5 млн рублей

18 февраля 2020     14
Севастопольские военнослужащие похитили имущество почти на 1,5 млн рублей

Бывшие военнослужащие выслушали приговор за хищения имущества Минобороны, совершённые в особо крупном размере.

Установлено, что в сентябре-ноябре 2018 года на вещевом складе войсковой части 67606, дислоцированной в Севастополе, военнослужащий Цепа, ответственный за выдачу материальных средств, передал сослуживцу Лопатину 1100 комплектов нательного белья, стоимостью свыше1,2 миллиона рублей и 98 пар полусапог, стоимостью более 198 тысяч рублей. Последний, имущество Минобороны в часть не доставил и продал. А деньги поделил с приятелем.

Наряду с этим Лопатин в феврале 2019 года тайно вынес в кармане неизрасходованные во время стрельб 30 патронов калибра 5,45 миллиметров и хранил у себя в квартире.

Свою вину оба признали и раскаялись в содеянном. Путём частичного сложения назначенных наказаний Цепе определено наказание в виде лишения свободы на три года, Лопатину – на три с половиной года в колонии общего режима, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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