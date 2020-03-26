Севастопольские врачи и волонтеры обеспечены служебными автомобилями

В Севастополе служебный автотранспорт правительства и подведомственных ему учреждений будет передан волонтерскому штабу.

Сегодня мобильным бригадам медиков и волонтерским организациям, которые работают с гражданами находящимися на карантине, переданы в распоряжение 20 автомобилей. Подведомственные организации выделят еще 57 машин. Полиция и Черноморский флот также мобилизуют незадействованный автотранспорт.

Общественные организации Севастополя оказывают помощь пенсионерам, пожилым людям и гражданам, находящимся на карантине. На автомобилях волонтеры смогут быстрее обработать заявки и доставить еду и лекарства всем нуждающимся одиноким пенсионерам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь