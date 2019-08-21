Севастопольские врачи скорой помощи признаны лучшей бригадой на конкурсе в Чувашии

21 августа 2019     18
Севастопольские врачи скорой помощи признаны лучшей бригадой на конкурсе в Чувашии

В Чувашии проходит первый межрегиональный конкурс профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой помощи. Участие в нём принимают 16 бригад, среди которых медики из Севастополя. Какие испытания приготовили для команд? И как с ними справляются представители нашего города?

Работа экипажа скорой медицинской помощи – это, прежде всего, работа команды. Конкурс профессионального мастерства начинается с экзамена для водителей. Фигурное вождение, “змейка”, “горка”, “парковка” и резкий поворот не стали сложными испытаниями, ведь каждый день этим людям нужно успеть на вызов, несмотря на сложность дорожной ситуации.

«Есть поставленная задача, мы до неё добираемся всеми возможными способами, безопасными для бригады и окружающих», – рассказывает Анатолий Иванченко, водитель реанимационной бригады из Севастополя.

«Я своей командой горжусь, – говорит Татьяна Стульба, главный врач Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. – Мы очень хорошо прошли тестирование. Очень хорошо прошли вождение. И ждём решение судей».

Практическое занятие для всей бригады – экстренный вызов. Известно, что пострадавшие, роль которых выполняют волонтёры, получили серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Медикам необходимо на месте определить характер ранений и оказать неотложную помощь. Севастопольская команда справилась с задачей за 14 минут.

«Задание было неожиданное и сложное. Нужно было быстро сориентироваться в ситуации, учитывая, что не было обозначено, какие травмы у пострадавших, – делится впечатлениями от конкурса врач-реаниматолог из Севастополя Мария Манылова. – Запомнить всё во время того, когда ехали, было сложно. Но я думаю, что моя команда отлично справилась с этим. Я очень горжусь тем, что они были рядом. И мы сделали всё, что нужно».

Задача конкурса – повышение профессионального мастерства и обмен опытом. Сегодня в Севастополе скорую медицинскую помощь жителям и гостям города ежедневно оказывают около 30 выездных бригад. Им приходится выезжать более 400 раз в сутки. В последнее время закуплены новые автомобили и новое оборудование. Когда принималось решение отправить медиков за две с половиной тысячи километров для участия в соревнованиях, в департаменте здравоохранения не сомневались, что севастопольцы покажут хороший результат.

«Мы работаем все в одной профессиональной линейке, в одном пространстве профессиональном. И нам было интересно, как с теми же задачами справляются команды из других регионов. И мы убедились, что у них очень высокий уровень!», – заявила Ольга Краузе, главный врач центра медицины катастроф Минздрава Чувашии.

В результате севастопольские медики заняли третье место, получив номинацию «Лучшая бригада». Отдельно соревновались фельдшеры. В ходе теста им нужно было на скорость продемонстрировать свои теоретические навыки. Севастополец Алим Селимов набрал максимальные баллы и стал лучшим среди участников.

Влада Лунева, Дмитрий Туркин, Татьяна Иванова, Михаил Солин, Андрей Асташев.

Источник: Вести.Севастополь

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