Севастопольские дайверы готовятся к возвращению с Филиппин

20 марта 2020     19
Севастопольские дайверы готовятся к возвращению с Филиппин

В числе 400 россиян, которые пока не могут вылететь с Филиппинских островов, находится и группа севастопольских дайверов. Они начали выкладывать обращения в социальных сетях, чтобы их не забыли и не оставили на острове Себу. И сегодня инструктор подводного плавания Алексей Мардасов сообщил в Фейсбуке, что вопрос с их доставкой на Родину в процессе решения, и поблагодарил за это МИД России.

«Перспективы светлые. Кому интересно – рекомендую глянуть ролик о развитии ситуации на острове Себу. Хорошими новостями тоже неплохо было бы поделиться. А то друзья мне уж и денег предлагали прислать и спрашивали, чем помочь. Спасибо, дорогие мои! Просто поделитесь этой хорошей новостью, распространите ее. Ведь дружба, как говорил сказочник, позволяет делать НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА», – написал Алексей.

Это обращение Алексей опубликовал на своей странице в Фейсбуке

Внутренние рейсы между островами были отменены, поэтому добраться до Манилы, откуда ещё летают самолеты, туристы с острова Себу пока не могут.

Билеты у дайверов были транзитные с вылетом 23 марта: с острова Себу до Дубая, а оттуда в Москву. Но на этой неделе стало известно, что последний рейс из ОАЭ в столицы России вылетит 20 марта, а что делать с билетами на более поздние даты, было непонятно, и россияне забили тревогу.  

«В стадии проработки находятся вопросы вывоза россиян с Филиппин, из Чили, Марокко, Перу, других стран Латинской Америки. Проблемной зоной остаются Канарские острова, учитывая количество российских граждан. «Аэрофлот» продолжает выполнять регулярные рейсы в столицы 17 государств и перевозит наших граждан в Россию», – сообщила 19 марта на брифинге для журналистов официальный представитель МИД Мария Захарова.

В конце этой или начале следующей недели за россиянами должен вылететь специальный борт из Москвы. Ориентировочные аэропорты вылета будут в Себу или Калибо, сообщили в посольстве России на Филиппинах.

«Мы фиксируем парадоксальную ситуацию, в частности, в отношении направления Филиппин, когда более сотни граждан нашей страны ожидают разрешения вопроса с тем, как они оттуда смогут выбраться, при этом, по нашим данным, до сих пор осуществляется продажа туров в эту страну и, что самое парадоксальное эти туры приобретаются», – рассказала Захарова. 

При этом еще 14 марта премьер-министр страны Михаил Мишустин обратился к россиянам с настойчивой просьбой отказаться от зарубежных поездок, даже если отели предлагают скидки, а авиарейсы в эти страны не отменены и на них еще можно купить билеты. Каждый час в МИДе фиксируют новые требования карантинной меры, ограничение передвижения или отмену рейсов в разных странах. Предсказать, как будут вести себя власти той или иной страны, чтобы решать внутренние проблемы и задачи, сейчас невозможно, говорит Захарова.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото со страницы Алексея Мардасова в Фейсбуке

Источник: Вести.Севастополь

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