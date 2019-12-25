Севастопольские депутаты против запрета мини-гостиниц в жилых домах

Эксперты полагают, что в следующем туристическом сезоне на Крымский полуостров на поездах приедут не менее трёх миллионов туристов.

На этом фоне депутаты, представители исполнительной власти и отельеры Севастополя просят Госдуму не запрещать гостевые дома в жилом фонде. О необходимости такого ограничения московские парламентарии заговорили после принятия закона о хостелах. Но в Крыму и Севастополе ужесточения «Закона об основах туристской деятельности» не поддерживают.

«В квартирах в многоквартирном доме, который превращается в хостел, это безусловно создаёт проблемы для жителей, а если мы говорим про мини-гостиницы, которые уже лет 20 работают, до 15 номеров, и все соседи не против, то как сейчас такие объекты перейдут в нелегальное поле!», – считает заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. «В случае принятия этого закона 500 мини-гостиниц примерно останутся вне правового поля. Для этого мы с отельерами собрались обсудить эту ситуацию, и я как депутат Государственной Думы буду изучать этот закон, буду задавать вопросы», – рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Севастопольские и крымские парламентарии считают, что не нужно запрещать мини-гостиницы и посуточную аренду в жилом фонде совсем. Вместо этого депутаты предлагают сформировать новые требования об организации деятельности по размещению туристов в жилых помещениях. В частности, прописать, что наём части жилого помещения возможен только, когда на одного проживающего приходится площадь помещения не ниже нормы проживания в общежитиях – то есть шести квадратных метров. Такое требование поставит под запрет размещение многоярусных ночлежек в жилых помещениях, но не наложит табу на посуточную аренду квартир или мини-гостиницы рядом с многоэтажными жилыми домами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь