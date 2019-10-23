Севастопольские дети побывали в одном из самых современных аэропортов мира

В аэропорту Симферополя провели экскурсию для севастопольских школьников.

Севастополь – Симферополь. Такой маршрут составили для учеников средней школы №45. Сотрудники международного аэропорта готовы показать принципы работы воздушной гавани. Дети не только оказались на борту самолёта, но и увидели, как устроена кабина пилота.

«Мне интересно то, что здесь можно всё понажимать, подёргать. И всегда хотела посидеть за штурвалом, понять, как с ним обращаться», – делится ученица 4 класса средней школы №45 Анастасия Тришкина

Боинг 737 – один из самых популярных самолётов в стране. Раньше с его помощью перевозили до 130 пассажиров. Сейчас эта крылатая машина – демонстрационный экземпляр. Самолёт весит около 40 тонн, в его баки заливают, только представьте себе, 10 тысяч литров авиационного керосина.

Сейчас лайнер помогает отрабатывать спасение во время аварийных ситуаций. Сотрудники МЧС показали детям элементы экипировки и образцы техники, которую используют в случае пожара в аэропорту.

Новый терминал международного аэропорта «Симферополь» один из самых современных в мире. Его транспортная инфраструктура продумана до мелочей. Всё для комфорта пассажиров. С начала года аэропорт принял уже больше четырех миллионов человек.

Аэропорт Симферополя можно назвать одной из достопримечательностей полуострова. Он привлекает внимание не только своим внешним видом. Есть на что посмотреть и внутри. В рамках экскурсий воздушные ворота полуострова увидели 1500 школьников. Учащиеся из Севастополя приехали впервые. Дети увидели тех, кто обслуживает «железных птиц» на земле, прошли по терминалу, рассмотрели одну из главных достопримечательностей – зелёную стену площадью более 1500 тысяч квадратных метров и познакомились с талисманом аэропорта – служебной собакой Алисой.

«Многие никогда не были в аэропорту не прилетали, не улетали. Никогда не имели такого опыта. И конечно же, им интересно посмотреть, как работает, как устроен аэропорт и некоторые даже не догадываются, что вообще здесь можно в принципе увидеть», – отмечает главный специалист отдела по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Международного аэропорта «Симферополь» Ирина Зенина.

Отец Вардана Петросяна раньше работал лётчиком. В будущем школьник хочет пойти по его стопам.

«Папа мне рассказывал то, что он в горах летал, поля опылял, ну, а ещё он летал его учили летать на АН-12», – рассказывает ученик 4 класса средней школы №45 Вардан Петросян.

Воздушная гавань полуострова сейчас ждёт не только пассажиров, но и готова принять тех, кто не планирует в ближайшее время куда-то улетать, а хочет просто побывать на экскурсии.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь