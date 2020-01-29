Севастопольские дети показали спектакль о войне в Храме Христа Спасителя

Севастопольские дети, педагоги и священнослужители стали участниками Рождественских образовательных чтений в Москве. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя школьники показали хореографическую постановку о первых днях Великой Отечественной войны.

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Здесь, на святой земле Севастополя этим людям предстоит пережить величайшую битву. Битву света и тьмы, неба и земли.

Слова севастопольского священника отца Михаила Викторова – предисловие к хореографической постановке под названием «За други своя». Одна из главных ролей у Вероники Большуновой. По сценарию она – ребёнок, жизнь которого изменила война.

«Для того, чтобы правильно войти в образ, мне моя мама рассказывала, как моя прабабушка участвовала в войне. Она была ребёнком войны и истории про то, как их немцы брали в плен, как они оттуда убегали, на меня произвели впечатление, я стараюсь передать это всё через мой образ», – делится воспитанница ансамбля «Ритм-данс» Балаклавского дома детского и юношеского творчества Вероника Большунова.

Платья, яркие костюмы мирного времени и танцы сменяются строгой военной и белоснежной санитарной формой. В атмосферу первых дней второй обороны Севастополя зрителей погружают воспитанники Балаклавского дома детского и юношеского творчества и кадеты школы №22.

«И вот через призму этих детских сердец, хотим показать, как дети ощущают эту великую дату, как понимают, как воспринимают искренним светом своего сердца. Дети приехали не впервые на Рождественские чтения, мы уже третий раз показываем нашу программу, наши спектакли, наши постановки», – поясняет благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта.

В этом году священный синод Русской православной церкви определил центральную тему для всех литературно-хореографических постановок – 75 лет Великой Победы. На форуме «Международные Рождественские чтения» в Москве севастопольские дети выступают в четвёртый раз.

«Я встретилась с жителями Севастополя. Я не раз была там, хотела воочию увидеть, как работает балаклавский центр. Я увидела, конечно, была потрясена. Не только я, мне кажется, весь зал плакал», – рассказывает уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Настолько сильной эмоциональной реакции зрителей, похоже, не ожидали и сами артисты. В основу сценария постановки «За други своя» легла книга «Город, достойный поклонения». Её автор тоже в зале.

«И каждый, кто прикасается к этой истории, не может не задуматься – почему это так? Кто люди, которые жили в этом городе? Может, они очень известные? Или имена их канули в лету. Но дела их не канут никогда. Почему они так защищали эту землю?», – задаётся вопросами сенатор Екатерина Алтабаева.

Ответы на эти вопросы дают дети. Строки, которые они читают – из реальных фронтовых писем. Песни и частушки тоже тех времён.

«И очень важно, что такая память не забыта и мы сейчас обязаны сохранить историческую память, чтобы наши дети понимали, что будущее – это их работа, продолжение того исторического достояния, которое есть у русского народа», – подчёркивает уполномоченный по правам ребёнка города Севастополя Марина Песчанская.

Ростислав Колмагоров, видео телекомпании «Луч»

Источник: Вести.Севастополь